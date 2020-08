Le Mans : un peu de monde pour écouter de la musique électro aux Rêveries malgré la Covid-19

Ce n'est pas la foule des grands jours, mais les spectateurs qui ont fait le déplacement sont contents d'être aux Rêveries. Au milieu de la pelouse de l’île aux planches, au Mans, le DJ est un peu esseulé et ça ne se presse pas au bar, mais il y a quelques centaines de personnes dans les gradins. "En ce moment tous les festivals, les événements culturels, sont annulés, donc se retrouver entre amis avec du son et profiter ça fait du bien", s'exclame Etienne, un professeur de hip-hop de 24 ans.

Un protocole sanitaire classique

Cependant, pas question de faire des pogos dans la fosse. "Il faut qu'il y ait un mètre de distance entre chaque groupe d'amis", explique le chargé de production des Rêveries, Julien Mansard. Il reconnait que ce n'est pas évident de s'assurer du respect de cette règle à tout moment. "On a la chance que les gens ne dansent quasiment pas", souligne le salarié de l'association Impact qui produit l'événement.

Masque obligatoire, distributeurs de gel hydroalcoolique, distanciation physique. Toutes ces règles basiques figuraient dans son dossier envoyé à la Préfecture de la Sarthe. "Je ne sais pas pourquoi on me l'a accepté, je n'ai pas plus d'info que ça. Il y a des événements de 300 personnes qui ont été annulés, ils avaient le même dossier que nous. Mais pourquoi nous ?" s'interroge Julien Mansard. Par rapport aux autres années, le festival a réduit sa capacité d'accueil de deux tiers, passant de 3 000 à 1 000 spectateurs.

Les Rêveries et la musique électro ne sont pas réservées qu'aux jeunes. Claudine, 73 ans, est venue malgré la Covid-19. "Déjà ça nous fait sortir, on fait une petite balade après et on écoute de la bonne musique", se réjouit la retraitée."C'est quand-même sympa !" Il y a quelques familles parmi les spectateurs. "Il y a des gens qui comptent sur ces événements-là, les artistes, donc je pense qu'il faut continuer à vivre", soutient Anne qui est venue avec ses deux fils, Arthur, 7 ans, et Titouan, 3 ans. Pour la maman, c'est une façon de soutenir les artistes locaux et de faire perdurer ce type de manifestations culturelles au Mans.

Les prochaines Rêveries sont prévues dimanche 6 septembre 2020 au Parc Théodore Monod au Mans.