Le Mans en noir et blanc : un portrait de la ville à travers 200 photos rares

Concocté par quatre rédacteurs de la revue patrimoniale La Vie Mancelle et Sarthoise, ce livre de photographie retrace l'histoire du Mans en images de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années soixante. Une mine d'or qui compile plus de 200 clichés, dont certains publiés pour la première fois.

Cette photo prise à la Libération, en 1944, est particulièrement marquante. On y voit les habituels véhicules militaires américains. Mais pas seulement souligne André Ligné, l'un des quatre auteurs de cet ouvrage : "Le petit gamin à gauche, il tient une potence, avec au bout un mannequin. Et quand on regarde bien, on voit la petite moustache, la mèche... C'est Hitler !" Véritable document historique, cette photo en dit long sur l'ambiance dans les rues de la ville à cette époque. Des clichés riches comme celui-ci, on en découvre plus de 200 dans Le Mans en noir et blanc.

La place de la République à l'époque de la libération - DR

Toutes issues de la collection que les quatre co-auteurs ont amassé au fil des ans, ces 202 photos ont été sélectionnées parmi plus de 600. Et beaucoup d'entre elles sont assez rares, car il s'agissait à l'origine de "cartes photos" : des clichés collés sur un carton vendus en souvenir sur de grands événements ou produites par un commerçant pour offrir à ses clients ou ses employés. "C'est précisément le contraire de la carte postale qui était de piètre qualité et qui était éditée à des centaines ou des milliers d'exemplaires, explique Daniel Levoyer, également co-auteur, ça vient de collections familiales et c'était tiré parfois à 5, 10 exemplaires, voire un seul."

Voiture à chenille montant l'escalier - DR

Un portrait et une histoire sociale de la ville à travers le temps

La fête des écoles publique aux quinconces des Jacobines dans les années 50 - DR

La vieille ville, les ponts, l'industrie, les commerces, les fêtes, la rue... Le livre est divisé en dix chapitres élaborés en fonction de ce qui revenait le plus souvent dans les collections. De quoi dresser un portrait de la ville et documenter une histoire sociale du Mans. C'est pourquoi chaque photo est contextualisée souligne André Ligné : "Notre travail a consisté aussi à retrouver le lieu, la date... Moi, ce qui m'intéresse, en tant qu'historien, c'est le document et l'art de le faire parler. Donc on a fait des légendes courtes mais qui apportent à chaque fois une connaissance particulière sur un point particulier."

Tiré à 1 500 exemplaires, Le Mans en noir et blanc devrait rapidement faire l'objet d'une seconde impression.

A l'angle de l'avenue de la Libération et du boulevard Curie dans les années 50 - DR

Le stade Léon Bollée à ses débuts - DR

Le Mans en noir et blanc, éditions Sutton, 208 p., 25 €