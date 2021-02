Le Mans parmi les neuf villes finalistes pour devenir "capitale française de la culture" en 2022

La ville du Mans est en bonne voie pour devenir "capitale française de la culture" en 2022 ! Le ministère de la Culture a communiqué ce lundi sa liste avec les neufs villes finalistes et Le Mans en fait partie. La ville retenue doit être désignée début avril, et bénéficier pendant toute l'année de ce label qui "s'accompagne d'un financement d'un million d'euros", a précisé le ministère.

Le projet du Mans en quatre événements majeurs

"Concourir c’est exister dans le paysage culturel français et c’est bien là l’objectif prioritaire", selon le maire du Mans Stéphane Le Foll, qui précise que "le projet fait la part belle aux actions de médiation et à l’accès au plus grand nombre à la vie culturelle mancelle"."Autour de quatre événements majeurs (Le Mans Sonore, Le Mans Fait Son Cirque, Plein Champ et Faites Lire !_). "_Le dossier de la ville du Mans articule une saison culturelle pensée dans son ensemble, concertant tous ses acteurs, visant à tisser des liens entre tous les Manceaux et les Mancelles et à donner une plus grande attractivité pour notre territoire."

Les neuf villes retenues sont Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète, Villeurbanne et la communauté de communes du Val Briard en Seine-et-Marne.