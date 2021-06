Le Mans : la fresque géante de l'usine des tabacs prend de l'ampleur

Le blanc des murs de l'ancienne usine des tabacs disparait sous les coups de pinceau de Héol. Le street artiste breton réalise actuellement la suite de la fresque qu'il avait entamée il y a un an sur la façade de l'ancienne manufacture (devenue une plateforme logistique Logista). En juin dernier, sur commande de la ville du Mans, il avait peint sur le bâtiment le premier tiers de son œuvre monumentale dans les teintes bleues rendant hommage aux anciennes ouvrières de l'usine. Cette fois, sur ce deuxième tiers, ce sont les machines et les hommes qui sont mis à l'honneur.

Héol travaille depuis une nacelle pouvant monter jusqu'à 13 mètres de haut © Radio France - Julien JEAN

Réalisée à l'acrylique et au pinceau, la suite de son œuvre s'étale sur 700 m². Comme pour la première partie du projet (600 m²), Héol s'est inspiré d'images d'archives où l'on voit des ouvriers "en blouse et avec les moustaches de l'époque" qui travaillaient dans la manufacture au début du siècle dernier. "On voit aussi les machines. Là c'était le broyage du tabac, qui tombait dans les paniers".

Héol est parti d'une vieille photographie d'anciens ouvriers de l'usine pour réaliser sa fresque © Radio France - Julien JEAN

Le street artiste souhaite ainsirappeler aux Manceaux l'histoire sociale et ouvrière de la ville et "rendre hommage à ceux et celles qui l'ont façonné. Le but, c'est de redorer cet ancien temps. Moi j'aime bien le labeur et les travailleurs". C'est pour cela aussi que Héol veut travailler vite. En seulement 5 jours, sa fresque prend forme sous les yeux des promeneurs et des joggeurs. "Les gens passent et lorsqu'ils repassent une ou deux heures plus tard, il faut que cela ait changé. Cela me plait, ça crée des réactions et des interactions, ils viennent me parler". Le résultat sera à découvrir d'ici le 27 juin. "Cela va dépendre de la météo". Enfin la troisième et dernière partie devrait être réalisée dans un an.