Le Mans : la médiathèque Louis Aragon en pleine réorganisation

250.000 livres et documents à trier et à ranger selon un nouveau classement. Les bibliothécaires de la médiathèque Aragon, au Mans travaillent à la création d'un tout nouvel agencement, depuis le début du mois de juillet. Le site ouvrira à nouveau ses portes le 5 septembre.

Imaginez 3 kilomètres de livres à ranger ! C'est ce qu'affrontent en ce moment les bibliothécaires de la médiathèque Louis Aragon, au centre-ville du Mans. C'était l'une des quelques bibliothèques françaises dont les ouvrages étaient encore classés par centres d'intérêts. A la réouverture, le 5 septembre, les livres et documents seront désormais alignés selon la méthode Dewey. Il a donc fallu déplacer et retrouver chaque côtes parmi les 250.000 documents disponibles.

EN PRATIQUE - Les médiathèques SUD et ESPAL restent ouvertes tout le mois d'août, du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Le plus dur ? Regrouper chaque cote... et leur trouver de la place !

Les ouvrages vont donc être regroupé selon leur cote décimale, établie par Melvil Dewey. Ce bibliographe américain invente son système au 19e siècle. Cela commence par la cote 000, pour les ouvrages généraux, ou ceux relatifs à l'informatique et l'information et cela va jusqu'à 900 pour la géographie, l'histoire et les disciplines auxiliaires. Facile à dire comme cela, mais à la médiathèque Louis Aragon, il a fallu "changer la présentation des collections complètement. Quasiment aucun livre n'a conservé sa place initiale. Il a fallu calculer de façon à ce que tout rentre ! Ca a été l'objet de six versions de nos plans de classement" explique Carole Aubry, la responsable de la section adulte de la médiathèque.

Pendant le grand déménagement, chaque section a pris place sur des rangées de tables. © Radio France - Marie Mutricy

A la rentrée, la bibliothèque sera donc organisée en deux pôles autour de la "rue" centrale. En entrant sur la droite, les documentaires, et à gauche les romans. L'espace presse aura pris place le long du patio, il sera plus vaste.

Une nouvelle moquette

Au passage, le grand chambardement a permis le remplacement de la moquette vieille de trente ans :

