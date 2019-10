Le Mans : la médiathèque Louis-Aragon lance un service d'emprunt de guitares

Le Mans, France

Avis aux grattouilleurs : la médiathèque Louis-Aragon, au Mans, propose désormais d'emprunter des guitares sèches ou électriques et des ukulélés. Cet emprunt se fera comme pour les livres, donc pas besoin de dépenser un centime de plus que les dix euros de l'abonnement annuel aux médiathèques mancelles. Les usagers pourront essayer l'instrument pour une durée de 28 jours. Cinq guitares acoustiques, deux électriques et deux ukulélés sont disponibles. Les instruments électriques sont prêtés avec un ampli et un médiator.

Faire évoluer l'offre culturelle municipale

Les CDs ou les DVDs deviennent peu à peu obsolètes avec les plateformes de streaming type Spotify, Deezer, Netflix ou encore MyCanal. Les usagers des médiathèques en empruntent donc de moins en moins. "Notre mission est de permettre à une population d'accéder à la culture, l'information et les loisirs", rappelle Jacques Mongodin, responsable musique et cinéma aux médiathèques du Mans. Pour continuer à remplir sa mission, il a décidé de "mettre des services de substitution en place et, donc, d'essayer de développer la pratique musicale".

Pour l'instant, seuls des instruments à cordes pincées sont mis à disposition pour l'emprunt, car ce nouveau service va de paire avec l'exposition Guitar ON/OFF, qui s'installe au Mans du 4 novembre au 15 décembre. Créée par la Philharmonie de Paris, cette installation permet aux visiteurs de se déplacer à l'intérieur d'une guitare de 20 mètres de long. L'exposition sera conjointe à la première biennale internationale du son, organisée au Mans, du 2 au 8 décembre.

"Si ça fonctionne bien, on espère développer ce service", précise Jacques Mongodin. Une seule famille d'instruments ne pourra certainement pas être empruntée : les instruments à vent, comme la clarinette, le saxophone ou le hautbois, pour des raisons d'hygiène.