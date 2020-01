Le Mans : la salle de concert de jazz de la visitation vient d'ouvrir

Le Mans, France

Ouverture ce dimanche de Chorus Jazz au Mans. La nouvelle salle de l'Europajazz à la Visitation. L'ancien tribunal qui a aussi été une maison de religieuses est donc devenu une salle de concert !

Une salle qui peut accueillir 200 personnes en plein centre-ville. Un projet qui a mis cinq ans à aboutir.

Un lieu de vie et d'échange ouvert toute l'année

"Le projet de transformer le site remonte à cinq ans" nous dit la directrice de "Le Mans jazz", Charlotte Rivière. "L'aventure a démarré en 2015 quand on a déménagé nos bureaux sur le site de la Visitation. On a découvert l'ancien chœur des sœurs et on a souhaité présenter un projet de réhabilitation pour transformer ce lieu en scène de jazz plus. C'est une salle de onze mètres de haut, il faut imaginer un ancien couvent et on peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Le lieu est totalement réhabilité de sa construction en 1723 à aujourd'hui. En fait, c'est une scène de jazz plus, qui va dialoguer librement avec le jazz : poésie et musique, cinéma et musique. Le lien sera toujours la musique et l'esprit du jazz. C'est une scène qui sera ouverte tout au long de l'année et qui pourra aussi être privatisée. On veut faire des projections vidéo, des ateliers, et aussi toucher les petits et les grands. Nous avons aussi un bar et un petit espace restauration".

La nouvelle salle de l'Europajazz à la Visitation © Radio France - Christelle Caillot

C'est magique, j'ai des étoiles plein les yeux

Pour l'ouverture ce dimanche, le public a déjà totalement adhéré à cette nouvelle salle. Pour Irène qui habite le centre-ville du Mans depuis un an : "cette salle est magnifique, elle n'est pas trop grande et il y a un côté très convivial. De plus, la restauration a été superbement bien faite. Je pensais que c'était superbe et je ne suis pas déçue; la beauté m'atteint ! "

Deux rangées plus loin Robert qui à plus de 60 ans s'initie au jazz : "les décors, les murs, j'ai des étoiles plein les yeux. C'est un lieu magique, pour la musique et surtout pour le jazz".