Le Mans : le Cross Ouest-France retrouve ses couleurs d'avant covid-19

La frénésie d'une course groupée, épaule contre épaule, avec ce brouhaha de coureurs aux dossards colorés qui scrutent le top départ. Un bruit de pétard au loin, et les quelques 2500 participants du 10 kilomètres s'élancent dans les chemins boueux du bois de l'épau, au sud-est du Mans. Le Cross Ouest-France a réussi son pari : revenir à la fréquentation d'avant Covid-19.

Retrouver l'effervescence d'une course

Après quelques piétinements, la foulée du groupe s'étire en un long ruban de coureurs, encouragés par des petites grappes de personnes, installées le long des barrières qui flèchent le parcours. "C'est super de revoir cette ambiance", sourit Nadine, venue encourager son fils, de voir tous les participants nombreux, de pouvoir reprendre une vie normale."

A quelques mètres, Caroline et Simon reprennent leur souffle. Le couple vient de finir le 5 kilomètres, encore un peu rougis par le froid, mais contents d'avoir retrouvé l'effervescence d'une course à pied. "Ce côté effet de meute, de groupe, qui fait que même quand on est un peu dans le dur, on voit les gens qui sont en train de pousser aussi, donc c'est entraînant", décrit le jeune homme, habitué des joggings en solitaire.

Au loin, on entend le speaker qui égrène les classements et appelle les vainqueurs à se présenter sur le podium, où une coupe les attend. La médaille, un bouquet de fleurs, quelques applaudissements, et voilà que des chiens arrivent au beau milieu des stands. Un cani-cross est au programme, suivi de la course des As, féminine puis masculine, entre des coureurs de haut niveau.

Le retour est réussie pour Serge Mottier, co-organisateur de l'événement : "Beaucoup de satisfaction ! Mon téléphone n'arrête pas de sonner pour nous dire que c'est super", exalte le président de la ligue d'athlétisme des Pays de la Loire, qui a mobilisé 250 bénévoles pour l'occasion. Signe que les coureurs ont été au rendez-vous : il y en a autant qu'avant le covid-19. Seul bémol, cette édition s'est faite sans les courses scolaires.