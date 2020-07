Le Mans : le salon de la 25ème heure du livre annulé

Les organisateurs de la "25ème heure du livre" annoncent l'annulation du salon qui rassemble chaque année les libraires manceaux ainsi que de nombreux auteurs et un large public. En cause, une nouvelle fois : le contexte sanitaire incertain.

Difficile de faire autrement. A son tour le salon du livre du Mans, principale manifestation organisée dans le cadre de la "25ème heure du livre", est annulé. Il devait se tenir les 10 et 11 octobre 2020. Mais, compte tenu de la menace sanitaire qui continue à peser, l'association organisatrice ainsi que la Ville du Mans ont pris cette décision.

20.000 visiteurs en moyenne

C'est la première fois de son histoire que ce salon est annulé. "Même après les attentats, nous avions réussi à maintenir les précédentes éditions, c'est dommage, mais je crois qu'il faut être raisonnable", regrette Thierry Hubert, le président de l'association "La 25ème heure du livre". Cette année devait être la 43ème édition.

Pour les organisateurs, trop d'incertitudes demeurent par rapport à l'évolution de l'épidémie à la rentrée, "on ne pouvait pas se permettre d'engager autant de fonds publics" avec le risque d'une annulation de dernière minute explique Thierry Hubert. "Difficile aussi de maintenir des séances de dédicaces avec des auteurs derrière une vitre. Et puis, le public ne serait peut-être pas venu avec la crainte de contracter le virus". Il faut dire que l’événement est populaire, il accueille en moyenne 20.000 visiteurs par an.

D'autres manifestations maintenues pour fêter le livre

En revanche, les événements de la manifestation "Faites lire!", du 5 au 10 octobre sont, eux, maintenus dans les libraires et les médiathèques. Une journée de rencontres et débats aura également lieu le samedi 10 octobre aux Quinconces. "L'objectif, c'est de montrer qu'on est présent et de soutenir le monde du livre qui est en grande difficulté actuellement. Une façon d'apporter notre pierre même si elle sera modique".

Un report du salon est envisagé en 2021.