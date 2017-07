Le Mans : le Spot invite les jeunes à des cours de graffiti

Apprendre à faire du graffiti ? C'est possible ! La ville du Mans propose des ateliers aux collégiens et lycéens, jusqu'à 18 ans, de s'initier aux bases du "graff".

C'est l'été. La saison des vacances, et des activités. Le secteur Jeunesse de la Ville du Mans propose, comme chaque année, plusieurs ateliers d'initiation (danse, chant, festivals et sorties), dont une a particulièrement attiré l'oeil de 5 collégiens Sarthois : le graffiti.

Une discipline de plus en plus populaire

Pas question de se lancer directement dans la peinture : d'abord, coucher son dessin sur papier. © Radio France - Sarah Mansoura

"Ce n'est pas une activité de vandale", justifie Saïd, employé au service des sports à la Ville du Mans et formateur pour cet "atelier graff" organisé ce lundi et ce mardi au skatepark le Spot. "Tout le monde aime le graffiti", estime-t-il. "Certains graffeurs vendent des toiles qui s'échangent à prix d'or dans des galeries d'art."

Un projet d'envergure : le "lapin tueur" d'Antoine, 12 ans. © Radio France - Sarah Mansoura

"Pas facile" pour des "petites mains"

Combinaison et gants enfilés, il est temps d'apprivoiser les bases de la peinture à la bombe. "Surtout, secouez-les bien !" rappelle Saïd. Le formateur doit canaliser l'énergie des collégiens, impatients de commencer. "C'est difficile pour eux, qui ont souvent des mains plus petites" sourit-il. "Il leur faut déployer plus de force pour appuyer et faire sortir la peinture".

Les efforts des jeunes se prolongent, ce mardi, pour peaufiner la technique : traits, couleurs, dégradés. En attendant, France Bleu Maine a tenté l'expérience : "peut mieux faire", souffle un des enfants.