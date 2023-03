Le Mans : Papéa investit 1,8 million d'euros dans un nouveau manège à sensations

Papea s'apprête à rouvrir lors des vacances de Pâques avec un nouveau manège à sensations qui devrait faire fureur.

Le plus gros et le plus cher manège jamais monté dans le parc d'attraction manceau depuis sa création en 1971. Il s'agit du "Speedy nuts". Florian Sacreste, le patron du parc n'est pas peu fier de son grand 8. Quinze mètres de haut, quarante de long et 400 mètres de rails, ce qui en fait l'un des plus grands de l'ouest. "Il y aura 7 nacelles de 4 places qui emmèneront les gens au sommet. Ensuite on fait des zigzags et des "airtimes", autrement dit une sensation d'apesanteur. Cela va très vite, très fort et cela devrait plaire aux jeunes".

Augmenter la fréquentation

C'est d'ailleurs l'objectif : réussir à attirer les ados, un public que le parc n'est jamais véritablement parvenu à séduire jusque là. Pour cela, Papéa a donc sorti le carnet de chèque : 1,8 million d'euros, c'est le plus important investissement réalisé depuis la création du parc d'attraction en 1971. "C'est une somme très conséquente pour nous. A titre de comparaison, c'est le double de ce qu'on a dépensé par le passé. On veut franchir un palier et changer de dimension. Avec les buches, l'apache, le cyclone, nos roaller coaster et le train de la mine, on a une offre "sensations" complète pour convaincre les jeunes de venir nous visiter ". Avec le speedy nuts, Papéa espère augmenter sa fréquentation de 10% et franchir cette année la barre des 200 000 visiteurs.