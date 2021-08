Le Mans : très riche programme de dédicaces BD chez Bulle pour la rentrée

La librairie Bulle a dévoilé son programme de dédicaces pour la rentrée. Et il est dense ! Sylvain Vallée, Juanjo Guarnido, Frédérik Peeters, Thimothé Le Boucher ou encore Etienne Davodeau. Les plus grands noms passeront par Le Mans ces prochains mois.

Même si les clients de Bulle s'y sont habitués au fil des années, la librairie BD du Mans continue de forcer l'admiration par son programme de dédicaces. Et celui de cette rentrée 2021 ne fait pas exception. Les auteurs de la plupart des sorties majeures de la rentrée et de la fin d'année seront en dédicace chez Samuel Chauveau. Au total, ce sont 22 rendez-vous qui sont programmés entre ce vendredi 27 aout et le 20 novembre. Et France Bleu Maine vous en sélectionne quelques-uns.

RIP, tome 4

Gaet's et Julien Monier viennent présenter le tome 4 de leur série glauque à souhait mais terriblement addictive, Rip. On y découvre, comme à chaque tome, un des six membres d'une intrigante équipe chargée de débarrasser de fond en comble les logements de personnes décédées. Pour qui travaillent-ils ? Que recherchent-ils ? Quels sont leurs secrets respectifs qui les poussent à exercer ce travail repoussant ? L'histoire se dévoile au fil des pages et des tomes. Celui-ci est consacré à Albert. Un tome 4 pour lequel Bulle propose un tirage spécial de 600 exemplaires numérotés et signés.

Samedi 28 aout, Dédicace de 10h à 12h30 et 14h à 17h, à l'Espace bis. Dimanche, dédicace de 9h30 à 12h30, marché des Jacobins.

Le tome 4 de RIP

Gung Ho, tome 5

Cette série figure parmi les meilleures ventes des dernières années. Ses auteurs, Benjamin Von Eckartsberg (scénario) et Thomas Von Kummant (dessin), en misant sur un scénario survitaminé et un dessin assisté par ordinateur très efficace, ont su séduire des lecteurs à la recherche de nouveauté dans ce genre (presque) éculé qu'est la BD post-apocalyptique.

Dédicace le jeudi 9 septembre de 14h à 18h, à l'Espace bis

Blacksad, tome 6

Les fans de la série attendaient cette suite depuis 2013. C'est peu dire que Blacksad aux Editions Dargaud est culte. Elle met en scène un chat détective dans un univers anthropomorphique ayant pour cadre les Etats Unis des années 50. C'est la BD évènement de la fin d'année et Juanjo Guarnido, déjà présent au Mans pour les Indes Fourbes, sera de retour en octobre.

Dédicace vendredi 8 octobre au Palais des congrès et samedi 9 octobre, place de la République.

Saint-Elme, tome 1

Ceux qui ont lu L'homme Gribouillé ne peuvent que se réjouir de voir à nouveau Frederik Peeters et Serge Lehman s'associer. Ils se retrouvent pour un polar très noir que résume ainsi l'éditeur Delcourt : Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les traces d'un fugueur disparu depuis trois mois : enquête apparemment facile. Sauf qu'à Saint-Elme, tout le monde vous le dira : « Ici, c'est spécial. ». Il faudra patienter pour lire et juger cette nouvelle collaboration mais Peeters et Lehman sont gages de qualité pour les amateurs du 9ème.

Dédicace le samedi 23 octobre à l'Espace bis