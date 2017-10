Le Mans : un festival électro au MMArena

Un mois et demi après avoir organisé une première soirée électro dans le stade manceau, l'association Impact y propose ce week-end un festival de musique électronique. 24 DJ et 4 000 spectateurs sont attendus vendredi et samedi.

Häst. Cheval en Suédois. Häst, c'est aussi le nom de ce nouveau festival de musique électronique qui se déroulera ce week-end au MMArena. L'association Impact organise 2 soirées, vendredi et samedi, dans le stade manceau avec 24 DJ invités dont la Belge Amélie Lens en tête d'affiche. 4 000 spectateurs sont attendus.

Une suite logique pour pour Julien Mansard et Benoit Rivet, alias DJ Reiter et Mister Bee, les deux organisateurs. Cela fait 2 ans qu'ils organisent des soirées électro sur Le Mans. A L'inventaire d'abord (MJC Prévert) où le succès a été immédiat : "Première soirée, complet. Deuxième, complet. Après on a commencé a en faire une tous les mois, complet. Comme ça pendant un an. On a alors cherché plus grand et grâce au service jeunesse, on a pu aller au Spot le skatepark du Mans pour organiser d'autres soirées. Encore complet et on refoulait énormément de gens. On s'est dit alors qu'il fallait qu'on trouve absolument un nouveau lieu pour éviter de recaler autant de personnes" raconte Julien Mansard.

On a un peu de mal à réaliser ce qu'il se passe.

Les deux associés se tournent donc vers le MMArena, un lieu insolite. "On a organisé une première soirée le 9 septembre avec 1 800 spectateurs.. mais on a encore refusé l'entrée à 700 personnes. On a un peu de mal à réaliser ce qui se passe" reconnait Benoit Rivet. "L'idée, c'était avant tout partager notre passion pour la musique électronique. Simplement et avec convivialité". L'aventure se prolonge donc désormais avec un festival Häst que l'association Impact espère pouvoir pérenniser.

Häst. Vendredi 27 et samedi 28 octobre au MMArena. Les billets sont en vente sur Digiticlick à partir de 16€