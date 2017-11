Le Mans : un nouveau marché de Noël sur la place de la République

Le marché de Noël du Mans est en cours d'installation sur la place de la République. Confié cette année à une société privée, il sera plus grand que l'an dernier avec une vingtaine de chalets supplémentaires. Autre nouveauté : un manège en forme de sapin.

Au Mans, le marché de Noël prend forme sur la place de la République. Un marché "new look", plus grand et plus ouvert que l'an dernier. Au centre, un manège de 15 mètres de haut représentant un sapin a été monté ce lundi à l'aide d'un camion grue. "Le Sapin magique", c'est le nom de ce manège familial dont il n'existe que quelques exemplaires en France. En revanche la grande roue sera elle installée cette année sur la place des Jacobins.

Le Sapin magique au centre de la Place de la République © Radio France - Alexandre Chassignon

Confié cette année à une société privée 2A organisation, ce marché de Noël sera également plus grand que l'an dernier. Il accueillera ainsi 56 chalets contre 33 l'an dernier. Ces chalets commenceront à être montés à partir de ce mardi. La ville participera en proposant une vitrine animée pour les enfants. Enfin ce marché de Noël ne sera pas un espace fermé comme lors des précédentes éditions. Plusieurs entrées sont prévues et il n'y aura pas de contrôles des sacs.

L'ouverture aura lieu le samedi 25 novembre.