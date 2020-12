Le Mans : un père noël virtuel au centre commercial des Jacobins

Avec la crise sanitaire actuelle difficile d'imaginer faire des photos avec le père noël en respectant les 1 mètre de distance. Le centre commercial des Jacobins au Mans a donc trouvé une solution futuriste avec la présence d'un père noël virtuel.

Profiter de la magie de noël en respectant les gestes barrières

Tout droit sorti d'une application mobile, il parle aux enfants et prend la pose pour la traditionnelle photo du père noël. Pour pouvoir rencontrer le père noël virtuel, rien de plus simple, il suffit de se rendre au rez-de chaussée du magasin et d'installer l'application ARGO Play sur son téléphone portable. Plus qu'à diriger son mobile vers l'endroit dédié et un père noël en hologramme apparaît. Les enfants peuvent donc poser avec le père noël, entrer en interaction avec lui, tout en respectant le dispositif des gestes barrières.

L'animation du père noël en réalité augmentée se trouve au rez-de-chaussée des Jacobins. © Radio France - Jean Rinaud

Une animation à retrouver sur l'espace repos du centre commercial des Jacobins, jusqu'au 24 décembre inclus.