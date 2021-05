Le Mans : un rassemblement en musique pour défendre le monde de la culture

Il y avait une ambiance festive et musicale ce vendredi 14 mai sur le parvis du théâtre des Quinconces. Près de deux cents personnes étaient rassemblées à l'appel du collectif Soutien culture 72, qui occupe le théâtre depuis le 15 mars. Le chanteur HK, l'interprète de "Danser encore" un titre devenu l'hymne de la mobilisation pour le monde de la culture, était également présent pour donner un concert.

Le mot d'ordre, affiché sur une banderole, était de dénoncer la réforme de l'assurance chômage, mais également demander de nouvelles aides pour les intermittents. Le gouvernement a annoncé des mesures ce mardi, comme la prolongation de l'année blanche jusqu'au 31 décembre : "ce n'est que des miettes", peste Lulu, comédienne et membre du collectif. "On ne veut pas de quatre mois, on veut une année en plus."

L'occupation continue

"On veut de vraies réformes pour les plus précaires", poursuit-elle. Même point de vue pour Marie-Amélie, intermittente : "je ne sais pas comment je vais faire pour avoir mes 507 heures au 31 décembre, avec les restrictions qui pèsent sur les théâtres ou les festivals."

"On est invisible, on ne nous écoute pas", lâche-t-elle dépitée. Le collectif Soutien culture 72 ne compte pas arrêter son occupation du théâtre des Quinconces, malgré la reprise de l'activité ce mercredi 19 mai.