Le Mans : une œuvre d'art prêtée au Louvre d'Abou Dhabi, "un rayonnement pour la ville" selon le maire

L'Email Plantagenêt va être prêté au musée du Louvre Abu Dhabi du 19 février au 30 mai 2020. C'est une oeuvre exceptionnelle exposée au carré Plantagenêt au Mans. Et selon le maire, Stéphane Le Foll, l'exposition de cette oeuvre va profiter à sa ville.

Le Mans, France

Mi-janvier, l'émail Plantagenêt s'envolera pour les Émirats arabes unis et le Louvre d'Abu Dhabi. Cette oeuvre exposée au Mans représente Geoffroy V le Bel, Conte d'anjou et du Maine, fondateur de la dynastie Plantagenêt. Et il va faire rayonner la ville.

"Quand on m'a demandé de savoir si on pouvait la prêter, j'ai répondu bien sûr!" se félicite le maire du Mans. Stéphane Le Foll compare volontiers cette plaque de cuivre creusée, et colorée par de l'email à la Joconde. "Elle va permettre au Mans d'être présent dans un lieu où des gens du monde entier vont venir."

Le maire du Mans, Stéphane Le Foll admire l'émail Plantagenêt © Radio France - Louis de Bergevin

Le maire espère bien attirer de nouveaux touristes dans sa vile : "Le fait qu'on en parle, et qu'elle ait une telle valeur pour des gens qui organisent cette exposition, ça fera que demain, des gens vont se dire qu'il faut peut être aller la voir."

Cette oeuvre est exceptionnelle! Et l'exception mérite la valorisation" - Stéphane Le Foll

_"D'un point de vue technique elle est remarquable,explique Alice Gandin, conservatrice en chef du patrimoine et nouvelle directrice des musées du Mans. D'un point de vue de l'histoire du Maine, aussi. Et puis surtout sa valeur dans l'histoire de l'art médiéval. C'est un petit chef-d'oeuvre pour son esthétique liée à l'histoire de l'art médiéval."_