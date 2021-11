Le manuscrit Germinal doit devenir "un bien public" pour le président de la Porte du Hainaut

"Il faut sauver le manuscrit de Germinal", lance Aymeric Robin dans un communiqué de presse ce lundi, à la veille du début de la vente aux enchères de la maison Sotheby's qui va durer jusqu'au 8 décembre. Une pièce de théâtre écrite après le roman du même nom, inspiré de la grève des mineurs d'Anzin en 1884 qui avait fait venir Emile Zola dans le Valenciennois.

Le communiste estime que "l’universalité de cette histoire, des luttes sociales et de la condition humaine qui s’y expriment, doit rester publique".

Elle appartient en effet aux milliers de familles du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, mais bien au-delà dans le monde. Cette histoire ne peut donc pas devenir la propriété d’une seule personne. Elle ne doit pas faire l’objet de pures spéculations financières mais être rendue à la Nation pour être exposée dans un musée et être consultable par le plus grand nombre.