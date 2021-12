Le marathon de Biarritz dévoile le parcours de sa première édition

Et si avant d'aller manger de l'agneau en famille pour le dimanche de la Pentecôte, vous avaliez un peu plus de 42 km à pied ? C'est ce que propose le Biarritz Olympiques Omnisports, organisateur du marathon international de Biarritz dimanche 5 juin 2022. Un nouveau rendez-vous sportif qui compte bien se rendre incontournable dans les années à venir. Le parcours de la première édition a été dévoilée mercredi 8 décembre par ses organisateurs.

Le parcours de cette première édition

Pour ce premier tracé, 400 mètres de dénivelé attendent les participants. C'est un peu plus que la Behobia-San Sebastián (300 m), qui sert de modèle aux organisateurs biarrots qui veulent mettre en place un marathon fidèle à l'image du Pays basque nord. Faire du "plat au Pays Basque c'est un antagonisme, lâche avec un grand sourire Thierry Zanon, responsable sécurité de la course qui a co-imaginé le parcours qui comprend 400 mètres de dénivelé. C'est assumé, ce tracé n'est pas fait "pour ceux qui veulent faire un temps".

LE PARCOURS RACONTÉ par Thierry Zanon, le responsable sécurité de la course qui l'a co-imaginé Copier

6.000 participants espérés

Au programme dimanche 5 juin, un départ du marathon depuis le stade Aguiléra à partir de 7h30. Suivront ensuite les départs du semi-marathon, du 12 kilomètres. Il est possible de faire le marathon par équipes de trois ou quatre personnes. La veille, samedi 4 juin, les enfants auront aussi leur course.

Comme à la Behobia-San Sebastián, les organisateurs imaginent avec excitation les habitants de Biarritz, Arcangues, Bassussary, Arbonne et Bidart, qui accompagneraient les coureurs pendant toute la course."Quand vous courrez la Behobia depuis longtemps, vous êtes nostalgiques de tous ces gens sur le bord de la route, glisse Jean-Louis Salah, président du Biarritz Olympique Omnisports et co-organisateur de l'événement. Tous vous encouragent, du dernier-né à l'aïeul. On le retrouvera dans nos villages qui ont assuré vouloir animer l'événement. Ce sera formidable."

Mais les organisateurs ne veulent pas viser trop haut pour cette première édition. "Avant d'apprendre à courir, il faut savoir marcher", rappelle Thierry Zanon. Jean-Louis Salah opine du chef. Loin des 25.000 participants des derniers 20 km entre Behobia et Saint-Sébastien, les Biarrots espèrent déjà attirer jusqu'à 6.000 personnes. Pour l'instant 3.000 sont inscrites. Le marathon est "international", car l'inscription est ouverte à n'importe quelle nationalité.

Action caritative et bénévoles attendus

Le dossard coûte actuellement 58 € pour le marathon, 36 € pour le semi, 18 € pour le 12 km, 5 € pour les enfants pour les enfants. Une partie de l'argent de chaque dossard acheté sera reversé à l'association Peña Kimio.

Les organisateurs cherchent 600 bénévoles. Vous pouvez vous porter volontaires ici ou écrire au Biarritz Olympique Omnisports à cette adresse : secretariat@biarritzolympique.fr