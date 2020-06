Le marathon de Tours et les 10/20km annulés en 2020

C'est l'un des événements de la rentrée de septembre à Tours. Les 10 et 20 km de Tours, ainsi que le marathon, sont annulés pour cause de crise sanitaire. L'annonce a été faite par un communiqué ce mardi par le comité d'organisation.

12 000 personnes ont participé aux 10 et 20 kilomètres et au marathon de Tours.

2020 devait être la 7ème édition du marathon Touraine Loire Valley et la 38ème édition des 10 et 20 km de Tours. Comme de nombreux autres événements, les organisateurs ont décidé de ne pas tenir l'édition en septembre, et d'annoncer d'ores et déjà le report au 26 septembre 2021. Le salon du running est également reporté au 24 et 25 septembre 2021. Parmi les explications avancées, le "manque de visibilité concernant l’évolution des décisions gouvernementales et préfectorales".

12.000 coureurs, 850 bénévoles, des milliers de spectateurs

Les courses devaient avoir lieu le 27 septembre. Les organisateurs espéraient attirer encore beaucoup de monde, environ 12.000 coureurs sur les différents parcours. Mais les "incertitudes étaient trop nombreuses, notamment la reprise "d’événements de plus de 5000 personnes (datée à début septembre 2020) et le maintien de la pression sur les grands rassemblements suite aux dernières déclarations". Les organisateurs évoquent aussi l'incapacité de garantir et d’assurer la sécurité et la santé des coureurs, des 850 bénévoles et des milliers de spectateurs.

Que faire pour ceux qui avaient déjà leur dossard?

L'organisation des 10-20km de Tours et du marathon explique que chaque détenteur d'un dossard sera contacté prochainement pour choisir entre le report de l’inscription pour l’édition du 26 septembre 2021 et le remboursement intégral du dossard.