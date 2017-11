Le marathon des gorges de l'Ardèche annulé à cause de la sécheresse

Le marathon des gorges de l'Ardèche en canoë-kayak prévu le 11 novembre a été annulé par les organisateurs à cause de la sécheresse et du manque d'eau dans la rivière. C'est la première fois que l'épreuve est annulée à cause du niveau trop bas de l'Ardèche.

C'est une immense déception pour tous les amateurs de canoë-kayak, le marathon des gorges de l'Ardèche prévu le samedi 11 novembre n'aura pas lieu pour cause de manque d'eau. C'est une des conséquences de la sécheresse. Dans le passé, l'épreuve a été annulée à quatre reprises (1986, 1997, 2008 et 2012) parce que le niveau de la rivière était trop haut mais c'est la première fois qu'elle est annulée parce qu'il n'y a pas assez d'eau, en trente-trois éditions.

Première annulation pour cause de sécheresse

600 concurrents étaient déjà inscrits pour ce marathon, ils étaient 1.800 l'an dernier au départ, mais depuis une semaine les organisateurs avaient mis en garde les participants sur une possible annulation. En Ardèche, la préfecture a pris un arrêté jusqu'au 15 novembre pour restreindre la consommation d'eau. Cette 33ème édition du marathon devait, comme chaque année, s'élancer de Vallon-Pont-d'Arc pour rejoindre Saint-Martin-d'Ardèche.