En IMAGES : des sourires sur le marathon international des Gorges de l'Ardèche

Les participants de la course Ard’river paddle se sont élancés dans la brume matinale.

Dans la brume matinale, 110 participants à la course de paddle se sont élancés ce samedi 12 novembre sur la rivière Ardèche pour le premier départ, celui de l'Ard River Paddle. Comme chaque année les amateurs ou les champions de kayak, de canoë ou de paddle s'affrontent lors de plusieurs courses. Ce vendredi 11 novembre, "le rush du pont d'Arc" a entamé le Marathon avec une sa course de 4 km, remportée par les kayakistes du même bateau, Stéphane Boulanger, médaillé de bronze aux championnats d'Europe de 2021 à Moscou et Cyrille Carré, 12e des Jeux Olympiques de Londres de 2012.

Ils sont de retour ce samedi pour tenter de remporter une nouvelle victoire. À 10 heures, les amateurs se déguisent pour participer au challenge des gorges de l’Ardèche de 24 km réservé aux « gros bateaux ». À 11 heures, le marathon international des gorges de l’Ardèche (32 km) est réservé aux sportifs en canoë ou kayak monoplace ou biplace dont le départ est donné sous le pont de Salavas.

Les arrivées se font à Saint Martin d'Ardèche. 1450 participants sont inscrits sur la journée de ce samedi.