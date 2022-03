Le Marathon international de Biarritz recherche des bénévoles

Le club du Biarritz Olympique Omnisports, organisateur du Marathon international de Biarritz, recherche des bénévoles pour la première édition de cette course qui se déroulera le 5 juin prochain. 800 personnes sont nécessaires pour cet évènement.

Le Marathon international de Biarritz connaît un engouement inespéré. La première édition de cette course de 42 km avait été annoncée en août dernier. Á l'époque, le club du Biarritz Olympique Omnisports, organisateur de l'évènement, espérait 3.000 coureurs sur la ligne de départ au stade Aguiléra le 5 juin prochain. Ils seront finalement trois fois plus puisque 10.000 personnes se sont déjà inscrites. Il faut donc plus de bénévoles : 800 personnes volontaires sont nécessaires pour le bon déroulement du marathon, le double de ce qui était prévu. Le club lance un appel.

Différents postes

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour accompagner les marathoniens tout au long du parcours, de Biarritz à Bidart en passant par Arcangues, Arbonne et Bassussarry. Il faudra des bénévoles pour l'accueil, la sécurité, le retrait des dossards, sur les différents points de ravitaillement ainsi que pour la distribution des cadeaux aux coureurs.

Jean-Louis Salah, président du Biarritz Olympique Omnisports et co-organisateur de l'événement. © Radio France - Simon Cardona

Le Marathon international de Biarritz s'élancera le dimanche 5 juin 2022 pour une boucle de 42 km : départ et arrivée au stade Aguiléra, en passant par Bassussarry, Arcangues, Arbonne et Bidart.

Plusieurs formules de courses sont proposées :

Marathon labellisé FFA

Marathon relais 3 ou 4 coureurs

Semi-marathon

12 km

12 km marche nordique

Course enfants