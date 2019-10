Le Marché Complice d'Amboise c'est ce dimanche 13 octobre

Amboise, France

Des producteurs de la régions, des artisans fiers de leurs créations, des cuisiniers hors-pair... Une belle association d'idées neuves sur la cuisine et les bons produits qui la composent pour un MARCHE COMPLICE qui va plaire à toute la famille !

Au coeur du Château Royal, découvrez des plats surprenants et originaux, des spécialités culinaires qui sauront flatter votre palais, des produits délicieux et allez à la rencontres de celles et ceux qui créent pour vous ces moments uniques emplis de gourmandise !

Un marché qui fait la part belle aux bonnes choses !

Une démarche originale et conviviale :

Faites cuisiner votre panier ! Des chefs issus de Restaurants de Qualité seront présents afin de vous cuisiner des recettes avec les produits frais que vous aurez acheté sur le marché !

Le MARCHE COMPLICE, ce dimanche 13 octobre de 10h00 à 17h00