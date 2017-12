Le marché de Noël bat son plein à Saint-Étienne

Comme chaque année, à pareille époque, le marché de Noël est de retour à Saint-Étienne, dans la Loire.

Entre les parfums de cannelle et de vin chaud, les décors multicolores et les gourmandises..... de la place Dorian à la place Jean Jaurès en passant par celle de la mairie, les petits et les grands, peuvent retrouver la magie au marché de noël de Saint-Étienne.

Crèpes, Gaufres et Churros ont du succès © Radio France - yves renaud

Ce week-end, le froid polaire poussait les visiteurs à se regrouper autour du chocolat chaud, mais Marcia, une Stéphanoise assume parfaitement sa petite préférence pour le vin chaud qu'elle consomme avec modération... tout de même.

Tradition respectée pour Marcia une stépahnaoise Copier

Dans un froid très vif, plusieurs milliers de visiteurs ont arpenté ce dimanche les allées du marché de Noël de Saint-Étienne en quête du plaisir simple d'être là ou du petit objet à mettre sous le sapin.

Les stands les plus fréquentés, ce sont quand même les gourmandises chaudes

Françoise et Patrick, deux visiteurs, étaient sous le charme : "on vient chaque année, on est un petit peu des enfants. Marrons, vin chaud et une crêpe. C'est aussi une tradition !".

Françoise et Patrick deux visiteurs sous le charme Copier

Des animations pour tous les âges © Radio France - yves renaud

Les enfants eux aussi sont à la fête ... Le Père Noël en personne s'est déplacé à Saint-Étienne pour venir rencontrer les enfants sages comme Lorenzo et sa petite sœur Mouna : "y avait le père Noël avec un chapeau rouge et un pompom ! " s'extasie-t-elle, juste après avoir fait la photo traditionnelle.... avec le père Noël bien sûr !

Lorenzo, Mouna et leur maman Elodie Copier

Le marché de Noël de Saint-Étienne reste ouvert tous les jours jusqu'au 31décembre.