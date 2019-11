Le marché de Noël d'Epinal ouvre ses chalets

Épinal, France

C'est officiel. Noël a pris ses quartiers à Epinal pour 1 mois. Une vingtaine de chalets pour découvrir l'artisanat et les délices culinaires des Vosges et d'ailleurs. Un temps à part qui garde toute sa magie. Une tradition conviviale qui survit à toutes les modes. " le plus important, c'est que ce marché de Noël est une invitation à la rencontre et au partage" souligne Hervé Poirat. Le président de l'union des artisans et commerçants d'Epinal insiste encore sur les efforts d'animation et de décoration, qui font du lieu, la Place Pinau, un endroit féerique propre à séduire les enfants et les plus grands.

Le marché de Noël d'Epinal est ouvert tous les jours de 11H00 à 20H00. Le week-end jusqu'à 21H00.