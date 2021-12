Le marché de Noël de Brest aura attiré 150.000 visiteurs

C'est déjà l'heure du bilan pour le marché de Noël de Brest. Et il est très positif pour la mairie. Après l'annulation en 2020, la municipalité se réjouit de "la participation active des visiteurs qui ont globalement bien accepté les contrôles du pass sanitaire aux entrées et ont parfaitement respecté les gestes barrières et le port du masque".

Plus globalement, la ville de Brest estime que "les animations et spectacles proposés sur site et dans les rues ont rencontré leur public". Un système de comptage installé pour la première fois a permis d'évaluer la fréquentation du village de Noël à 150.000 personnes depuis le 27 novembre.

Si les 34 chalets fermeront vendredi à 19h, la grande roue et les manèges anciens joueront les prolongations jusqu'au dimanche 2 janvier à 18h.