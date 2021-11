Annulé l'année dernière à cause du Covid-19, le marché de Noël de Metz ouvrira ses portes sur les différentes places de la ville à partir du 19 novembre. Une perspective qui enchante les amoureux de cette période des fêtes de fin d'année.

Le marché de Noël de Metz attendu avec impatience par les habitants et commerçants

Top départ dans une dizaine de jours, pour le marché de Noël de Metz ! Toute la semaine de 11 heures à 20 heures, il sera ouvert aux petits et grands à partir du 19 novembre. Parmi les incontournables, vous retrouverez les chalets en bois. Ces petits cabanons, tous plus colorés les uns que les autres, seront une centaine à proposer des produits artisanaux. Les plus nombreux sont installés sur la place Saint-Louis. Ils attisent déjà l'engouement des passants :

"C'est toujours un grand plaisir pour nous d'accueillir ces chalets. Ça va mettre de l'ambiance dans le quartier, ça va être formidable. J'ai hâte que la Saint-Nicolas arrive, que la ville se décore et que ce soit la fête à nouveau !", confie une passante. Une autre ajoute : "Je trouve que les petits chalets sont très jolis. J'ai l'impression qu'ils sont plus beaux que ceux de Nancy."

Une période idéale pour les commerçants

Le marché de Noël est aussi une aubaine pour les commerçants, qui espèrent une forte affluence des clients. C'est ce que nous explique ce gérant du French Coffee Shop, situé sous les arcades de la place Saint-Louis : " C'est pour nous la meilleure période de l'année. On attend le 19 avec impatience. Espérons aussi le retour du tourisme. Les Allemands et les Belges nous sont normalement fidèles pendant cette période. Ils nous ramènent un bon surplus d'activité."

Camille, responsable du magasin de jouets "Chez Camille" témoigne à son tour de son enthousiasme : "C'est une période pendant laquelle on travaille très bien et les gens sont joyeux et contents d'acheter des cadeaux de Noël !"