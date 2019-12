Le marché de Noël de Sarlat a fermé ses portes ce mardi 31 décembre avec un bilan en forte progression

Les chiffres de la fréquentation du marché de Noël de Sarlat ne sont pas encore connus mais d'après l'office de tourisme, on peut d'ors et déjà parler de forte progression.. Notamment pour la patinoire qui a "explosé" ses scores sur certaines journées grâce à la toiture.

Les marchés de Noel de Bergerac et Sarlat ont fermé ce mardi 31 décembre alors que celui de Périgueux va se poursuivre jusqu'au samedi 4 janvier. Celui de Sarlat a connu "une très forte progression dit" Katia Veyret, responsable de l'office de tourisme de Sarlat. Sarlat où la patinoire va jouer les prolongations jusqu'à samedi. Elle a "explosé ses scores" dit on à l'office de tourisme grâce à la toiture qui l'a protégée de la pluie.

Certains commerçants ont réalisé leur meilleur journée.

Des chalets ont également réalisé leur meilleur score en cette fin d'année. Un artisan fabricant de bière de Sarlat, depuis 3 ans sur le marché de Noël : "L'espace restauration, gastronomie a été agrandi. Le marché de Noël de Sarlat s'améliore d'année en années". La place gastronomique agrandie au cœur du marché a connu un gros succès avec des dégustations sur place d'huîtres, ou encore d'escargots de bourgogne qui faisaient envie. Là aussi, un vendeur heureux : "C'est très bien, c'est convivial, le bouche à oreilles fonctionne bien, il y a une bonne entente entre commerçants et clients".

Les clients viennent de plus en loin, de Limoges, Poitiers ou encore Bordeaux.

Des clients qui viennent de plus en plus loin, comme ce couple de Thiers près de Clermont-Ferrand : "C'est sympathique et assez grand" Et encore une bonne note aux commerçant décernée par une parisienne qui vient pour la première fois au marché de Noël de Sarlat : "Les commerçants sont très sympas. On trouve de très bonnes choses à manger". Une marseillaise ajoute : "Celui-ci est exceptionnel, on viendra tous les ans".

La clé du succès donc, des produits authentiques, le réaménagement des chalets ou encore les toitures qui ont bien servies pour abriter patinoire et chalets.