Le marché de Noël de Toulouse bat son plein pour le premier week-end d'ouverture

Avec 88 sapins lumineux et six sapins géants à Toulouse, impossible d'échapper à l'ambiance des fêtes de fin d'année. Pour faire des économies d'énergie, la mairie a décidé d'éclairer les illuminations dans 15 jours seulement, sauf sur le marché de Noël, place du Capitole entre autres. Pour le premier week-end d'ouverture, de nombreux toulousains s'y sont pressés.

Un bretzel à la main, Katia, 19 ans et sa famille posent devant les sapins pour une photo. Comme son petit frère, elle a des étoiles dans les yeux, "c'est la magie de Noël, les fêtes qui arrivent", sourit-elle.

Parmi les vœux accrochés aux sapins, de petites pépites © Radio France - Shannon Marini

Devant la cabane du Père Noël justement, la file ne désemplit pas. "Les enfants s'empressent d'aller voir le Père Noël, c'est la star du marché, dit Marie, un de ses lutins_. Ils prennent des photos, donnent des dessins, des lettres et ils peuvent aussi mettre des vœux sur les arbres. Ça met du baume au cœur, il y en a des drôles, des touchants_."

Certains en profitent pour faire passer des messages... provocateurs © Radio France - Shannon Marini

Au registre des vœux drôles, par exemple, "cher Père Noël, je souhaiterais la paix dans le monde, et un max d'oseille". En parlant d'argent, les fêtes sont aussi bonnes pour les affaires.

Marie tient le stand de santons, "ça fait 23 ans que je viens, j'ai des habitués, explique-t-elle_, une crèche ça se fait d'une année sur l'autre et ils sont au rendez-vous pour le moment_." Du côté des stands québécois aussi, on ne peut pas se plaindre. "On manque déjà de produits, donc ça va super bien", sourit Daphné, qui tient l'un d'entre eux. Le marché de Noël à Toulouse est ouvert jusqu'au 25 décembre, de 10h30 à 20h30.