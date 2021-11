Le marché de Noël prend forme au pied de la cathédrale de Rouen

Pour le moment, nous sommes bien loin de la féérie des chants de Noël. Visseuses en main, huit salariés de la société nantaise 2A assemblent les uns après les autres une cinquantaine de chalets de Noël sur la place de la cathédrale de Rouen. "Ce sont des chalets qui font 12m², 8m² ou 6m², composés de plusieurs panneaux, des panneaux pleins ou des volets. Ils sont modulaires, en fonction de le l'implantation de la manifestation et des choix des exposants", explique Philippé Brié, le directeur technique de l'entreprise.

L'entreprise est arrivée sur les lieux avec tout le matériel ce mercredi matin, elle est chargée du montage de cinq marchés de Noël en France. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail explique Philippe Brié, "les gens ont l'impression que ça se monte comme ça, mais il faut compter six mois de préparation pour un marché de Noël complet".

Le retour du sapin géant et de sa forêt

Les salariés quitteront le site ce vendredi soir, puis les services de la ville de Rouen prendront le relai pour installer les décorations de Noel et la forêt de sapins, comme l'année dernière. "Il y avait un très grand sapin que les enfants avec leurs parents pouvaient traverser. Cette année on a essayé de concilier le marché de Noël et ses marchands, et cette forêt de sapin", détaille Sileymane Sow, adjoint au maire de Rouen en charge notamment du commerce.

Le marché de Noel sera situé sur la place de la cathédrale, et juste à côté, sur la place de la Calende, il y aura un marché d'artisans et de créateurs locaux. Mais à cause de la crise sanitaire, certains marchands habituels ne seront pas à Rouen cette année ajoute l'adjoint au maire. "Il y a l'incertitude qui est liée à l'annulation du marché de Noël l'année dernière, qui a fait que certains commerçants ont annulé d'eux-mêmes leur présence. Et puis il y a carrément des commerçants qui se sont réorientés vers d'autres secteurs. On a poussé pour avoir des locaux, des Normands en priorité. Mais on a privilégié le local, la qualité, l'authenticité". Et cette année, l'accent sera mis sur les économies d'énergies, le recyclage, le réemploi, et les transports moins polluants. Comme le traineau du père Noël qui fera une halte au marché de Noel de Rouen.

Informations pratiques

Le marché de Noël de Rouen sera présenté dans le détail aux commerçants rouennais ce lundi

Les marchands prendront possession des chalets à partir du 22 novembre.

Le marché de Noël de Rouen ouvre le jeudi 25 novembre à 11h

Premières animations le vendredi 26 novembre à 18h

Inauguration le samedi 27 novembre à 19h

Fermeture le dimanche 26 décembre à 18h

Une action judiciaire en cours

L'année dernière, des commerçants avaient versé des arrhes à l'entreprise 2A sélectionnée par la municipalité de Rouen, pour réserver un chalet sur le marché de Noël, qui a finalement été annulé. Ils n'ont pas été remboursés par l'entreprise nantaise en difficultés financières. Une plainte a été déposée, une action judiciaire est en cours.