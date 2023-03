Le marché de Pâques de Mulhouse annulé à cause du vent

Le marché de Pâques de Mulhouse prévu ce samedi 1er avril et dimanche 2 avril est annulé à cause du vent. L'Alsace est placée en vigilance jaune pour vents violents à partir de ce vendredi. On attend des rafales entre 70 et 100 Km/h.

Les animations prévues pour le 8 avril sont maintenues.