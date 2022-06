Le marché de Revel en lice pour devenir le plus beau marché de France

Vous avez jusqu'au 22 juin pour voter et élire Revel le plus beau marché de France

En plein cœur de Revel, c'est une véritable fourmilière, des paniers remplis à ras bord de pain, de légumes, de produits du terroir, mais ce qui fait la différence sur le marché de Revel, c'est la halle centrale.

Les marchands donnent de la voix pour vendre leurs produits © Radio France - Shannon Marini

"Le cadre est magnifique. On a un beffroi super bien restauré, s'émerveille Marion qui y vend ses fromages de brebis, c'est très jolie et animé !" Ce qu'elle préfère : les odeurs, "on sent à la fois les fromages, les fraises, les aromates, on a du basilic en face, c'est riche en produits variés !"

Une carte postale

Sur les étals, il y a aussi du miel, Michel est apiculteur à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), pour lui, Revel a toutes ses chances : "Je n'ai pas vu tous les marchés de France, mais celui de Revel a beaucoup d'attraits, cette halle couverte, on ne peut pas le nier, ça apporte quelque chose, et puis les colombages, les façades de maison, ça donne un cadre de carte postale."

Michel vend son miel sous le beffroi © Radio France - Shannon Marini

Forcément ça charme les touristes et les habitants du coin, Aurélie et Murielle viennent de Castres toutes les semaines : "Pour nous c'est important ici, c'est familial, on se régale, c'est la promenade du samedi."

Vous avez jusqu'au 22 juin pour voter et élire le marché de Revel le plus beau marché de France. Le lauréat sera désigné le 27 juin.