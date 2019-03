Les Français lisent toujours autant, le marché de l'occasion en hausse

L’étude bimensuelle du Centre national du livre (CNL) sur "Les Français et la lecture" montre que les français lisent toujours autant et avec passion.

Ce mercredi, deux jours avant l’ouverture du Salon Livre Paris, l’institut Ipsos publie l’étude bimensuelle du Centre national du livre (CNL). Cette enquête révèle que les Français lisent toujours autant et qu’ils le font toujours avec plaisir. En effet, 88% des personnes questionnées (contre 84% en 2017) se déclarent spontanément lecteurs. 92% de la population, soit plus d’une personne sur dix, ont lu au moins un livre durant ces douze derniers mois.

En l’espace d’un an, les Français ont dévoré, en moyenne, dix-sept livres en format papier et quatre en format numérique. Même si le manque de librairie près de chez soi ou le sentiment d'un manque de disponibilité des ouvrages recherchés en rayon est présent, le nombre lus de livres papier est resté stable comparativement à 2017. "La lecture de livres numériques évolue de manière marginale et ne cannibalise pas le format papier", indique l'étude.

Qui sont les plus grands lecteurs français ?

Les femmes et les personnes de plus de 65 ans sont les plus grands lecteurs avec environ une vingtaine de livres par an. 50% des personnes questionnées déclarent lire "tous les jours ou presque". Un taux qui encore une fois augmente pour les femmes (59%) et les personnes de plus de 65 ans (67%). Cependant, la bonne tenue du marché du livre semble revenir aux 15-24 ans et toujours aux femmes.

Romans, livres pratiques et les BD/mangas ont la cote

Les trois grandes catégories de livres les plus lus sont les romans, les livres pratiques et les BD/mangas. Les Français se sont ouverts à une plus grande variété de genres littéraires que l’an passé. Les trois styles à la mode sont notamment, les mangas-comics, les romans de science-fiction et les livres sur le développement personnel.

La lecture qui n’est pas scolaire reste un loisir et une manière de rechercher un épanouissement. C’est pour cela que 73% des personnes interrogées déclarent qu’il est "important de lire" pour "être heureux et épanoui ". Cependant même si les personnes aimeraient lire davantage, elles n’en prennent pas toujours le temps. Un constat équivalent en 2017 et 2015.

Depuis 1981, la loi sur le prix unique du livre est en vigueur. Malgré cela, encore 29% des français ne souhaitent pas acheter des livres en librairie en raison du prix. L’étude bimensuelle du Centre national du livre montre une augmentation de l’achat de livres d’occasion (surtout chez les plus de 65 ans) et de la vente de livres sur internet. Il s’avère que les emprunts de livres à la bibliothèque restent les plus nombreux. Les personnes ne s’y rendent pas forcément autant qu’avant, malgré le plan bibliothèque mis en place l’an dernier. Ce plan a néanmoins permis l’extension des horaires d’ouverture dans un peu plus de 200 bibliothèques municipales en France.