Pendant près de cinq siècles, la morue a été l’un des poissons les plus consommés en Europe. Dès le XVIe siècle, des milliers de pêcheurs normands, bretons, basques, espagnols et portugais partaient chaque année vers Terre -Neuve pour de longues et pénibles campagnes de pêche. Il ne reste qu’un voilier terre-neuvier de cette époque : le Marité. Construit en 1923 à Fécamp (Normandie), le morutier fut aussi caboteur danois et navire de plaisance suédois. Sauvé en 2006 de la destruction par des collectivités normandes et restauré pendant six ans dans la Manche, le Marité est aussi le plus grand voilier en bois du patrimoine maritime français. Autrefois bateau de travail, le terre-neuvier est aujourd’hui un navire aux lignes élégantes et racées. Il navigue principalement dans la baie du Mont Saint Michel, au départ de Granville, son port d’attache normand. Le Marité embarque des passagers désireux de découvrir la navigation à l’ancienne, mais aussi des entreprises ou des associations.

Le programme à Pauillac et Bordeaux

NAVIGATIONS

Dimanche 8 avril : navigation Pauillac>Bordeaux ouverte au public. Embarquement 8h30, arrivée à Bordeaux vers 13h30 (transfert retour à Pauillac par bus à 15h30).

Dimanche 15 avril : navigation Bordeaux>Pauillac ouverte au public. Embarquement 8h00, arrivée à Pauillac vers 13h00 (transfert retour à Bordeaux par bus à 15h00)

Tarifs navigation : 55 € adultes ; 35 € enfants de 3 à 12 ans ; 5 € bébé de moins de 3 ans / Pack famille 2 adultes + 2 enfants de 3 à 12 ans = 155 € - prévoir une collation pour le déjeuner.

Il faut s'inscrire pour participer aux navigations sur le site www.lemarite.com

VISITES

À travers des photos, objets, film et textes explicatifs, découvrez d’hier à aujourd’hui l’histoire du Marité, ancien morutier, sur les bancs de Terre-Neuve.

PAUILLAC, embarcadère : Samedi 7 avril de 10h à 18h

BORDEAUX, ponton d’honneur : Tous les jours du lundi 9 au samedi 14 avril, de 10h/12h et 14h/18h

Tarifs : Adultes : 5 € / Enfants 3 à 12 ans : 2,50 € / Gratuit pour les moins de 3 ans