Le Marité de retour à Fécamp après plusieurs mois d'absence

La Marité est de retour à Fécamp d'où il est originaire. Le trois-mats goélette est amarré quai Bérigny jusqu'au dimanche 6 juin. Sa dernière escale à Fécamp, c'était en 2019 ! Le bateau qui fait 40 mètres de long et 8 mètres de large est l'un des plus grands voiliers du patrimoine maritime français. Beaucoup viennent l'admirer.

Construit à Fécamp en 1923

Avec ses treize voiles, ses trois mâts, le Marité impressionne les enfants de l'école du port. "C'est la ville d'origine du bateau, beaucoup de leurs arrières grands-parents ont navigué sur des bateaux comme celui-ci donc leur faire découvrir c'est assez plaisant. C'est agréable de garder cette tradition, il y a une passation, c'est chouette", indique Julien Prevost, l'un des cinq membres d'équipage.

Il faut dire que c'est un retour au source pour ce bateau, construit il y a 98 ans en 1923 à Fécamp. "La fille du monsieur qui a fabriqué le bateau s'appelait Marie-Thérèse mais il y avait déjà un bateau qui s'appelait comme cela donc il l'ont appelé Marité", indique très justement Sarah 8 ans. "Quand j'étais petit, j'étais monté sur un bateau, j'avais peur du vide mais là j'ai même pas eu peur !", se réjouit Timéo.

Le capitaine Matthieu Alluin à la barre © Radio France - Rudy Pupin

La bateau est le dernier terre-neuvier français encore existant. Il servait à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve entre 1924 et 1930. "L'ancienne cale à poissons stockait jusqu'à 160 tonnes de morues. On salait la morue pour la conserver", explique Tim Ledeun, gabier sur le bateau.

Aujourd'hui plus de pêche, mais le Marité navigue toujours, exclusivement en Europe. Les marins sont en mer plusieurs semaines par an. Parfois, les conditions peuvent ressembler à celles de l'époque. "On a subi l'orage et la foudre en Hollande il y a trois ans. Nous n'avions plus rien qui fonctionnait au niveau de l'électronique. On a du reprendre la navigation à l'ancienne avec le compas, la carte", raconte Matthieu Alluin, le capitaine. Des anecdotes ils en ont beaucoup. Les cinq membres de l'équipage accueilleront à nouveau le grand public ce week-end, les 5 et 6 juin.