Le Marius récompensant la meilleure audiodescription de film est décerné ce mardi 21 février

C'est ce mardi soir qu'on connaitra le nouveau palmarès des Marius lors d'une cérémonie au CNC, le Centre National du Cinéma. Les Marius, c'est l'équivalent des Césars qui récompenseront le 24 février, les meilleurs films français, sauf qu'ici ce sont les meilleures audiodescriptions qui sont désignées par le vote d'un jury composé en grande majorité de déficients visuels.

Qu'est-ce qu'une bonne audiodescription ?

Dominique Bertucat, la présidente de l'association dijonnaise "Les yeux en promenade" fait partie de ce jury. Pour elle, une bonne audiodescription doit permettre aux non voyants de suivre un film en donnant tous les éléments.

"Quand il y a des dialogues, des bruits, on sait ce qui se passe dans le film, mais quand il y a un silence, là, c'est une question qui nous pose problème. Donc à ce moment là, l'audiodescription intervient pour nous dire ce qui se passe, pour nous expliquer les expressions sur le visage, ce qu'il y a dans la pièce, les éléments visuels dont nous avons besoin pour comprendre le film. Une bonne description, c'est une audiodescription qui respecte l'œuvre cinématographique, qui nous donne tous les éléments pour l'apprécier ou ne pas l'apprécier et qui nous permet discuter d'un film entre amis parce qu'on l'a compris, on l'a aimé ou pas. Cela nous met à égalité par rapport aux autres personnes." explique Dominique Bertucat*.*

La présidente des "Yeux en Promenade", Dominique Bertucat écoute une audiodescription sur un ordinateur © Radio France - Mayeule de Charon

Une reconnaissance accrue d'année en année pour ce trophée

Pour cette 6e édition des Marius de l'audiodescription, le jury est composé de 214 membres répartis dans toute la France dont sept en Côte-d'Or. Ce sont eux qui vont départager les cinq films en compétition. Ce nombre de votants croît d'année en année, ce qui est le signe d'une belle reconnaissance se réjouit Dominique Bertucat, qui a participé à la création de ces Marius.

Ce sont sept Dijonnais, six personnes qui ont jugé les films et qui ont renvoyé leur bulletin, et Chantal, une personne voyante, qui est là pour nous aider pour le dossier de presse, pour tout ce qui est visuel et pour tous les documents que nous avons à envoyer un petit peu partout. Il y a aussi une soixantaine de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas l'audiodescription et qui se sont inscrites pour participer aux Marius. Donc c'est un véritable succès et on commence à être courtisés par les Césars et les médias commencent à être intéressés par le Marius et ça c'est super pour nous." s'enthousiasme la présidente des "Yeux en promenade".

Vous pouvez suivre la cérémonie sur les réseaux sociaux . L'an dernier, c’est le film "Aline" de Valérie Lemercier, audiodécrit par Raphaëlle Valenti, pour Titra Film et relu par Delphine Harmel, qui a remporté le Marius 2022.

Les films en compétition cette année pour la meilleure version audiodécrite