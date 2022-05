Le Markstein : avec les beaux jours, les pilotes de parapente sont de retour

C'est le retour des beaux jours dans les Vosges et la saison des parapentes a démarré au Markstein.

Quand il fait beau et qu'il n'y a pas de trop de vent, moins de 10 km/h pour les débutants, les parapentistes peuvent sortir en toute sécurité.

Engouement pour la discipline après les confinements

Depuis les confinements successifs, les demandes sont nombreuses pour les vols. "Nous avons beaucoup de nouveaux venus. Ils viennent tester avec le biplace, mais aussi viennent faire des stages pour voler. C'est la sensation de liberté qui attire,' explique Philippe Marck, le moniteur du centre école de parapente du Markstein.

Les stagiaires sont guidés par des moniteurs au sol © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage avec les parapentistes Copier

Une discipline où les sensations sont garanties. On peut admirer de très beaux paysages depuis son parapente et il y a de très beaux points de vue dans les Vosges. "Avant de voler seul, il y a tout un apprentissage à avoir, pour savoir manier l'engin . C'est une sensation de glisser dans l'air," argumente Pascal Bannwarth, moniteur de parapente

Sensation de liberté dans les airs

"C'est étrange de se retrouver en l'air. On vole et on vole tout seul. C'est de la liberté et c'est super !" s'exclame Ottilie en stage pour une semaine au Markstein. Son papa Cédric a commencé en biplace il y a deux ans. Il vole régulièrement aussi et est très content de pratiquer cette discipline : " C'est quand même sympa de voler, alors qu'on est pas prédestiné au départ ! On peut vraiment avoir de très bonnes sensations"

Des vols en biplace sont organisés, pour commencer à toucher du doigt le parapente.

Pascal Bannwarth est moniteur de parapente Copier