"Le masque du diable" : une enquête vidéo à mener depuis son canapé

Le studio alsacien "Le Comptoir du crime" propose un escape-game vidéo à faire depuis chez soi. L'intrigue se déroule au musée alsacien de Strasbourg et met en scène des comédiens de la région.

Jouer les enquêteurs derrière son canapé ! C'est ce que vous propose le studio de création alsacien "Le Comptoir du crime". Un escape-game version vidéo à faire depuis votre ordinateur, mobile ou tablette et dont l'intrigue se déroule au musée alsacien de Strasbourg. Son nom : "Le Masque du diable".

Comme dans un film

Point de départ de l'enquête : Elise Klein, une jeune assistante du musée meurt à la suite d'une chute du troisième étage. Et c'est à vous de trouver le coupable. "Vous allez voir les interrogatoires vidéos de cinq suspects et des flashbacks, à savoir des scènes jouées dans le musée alsacien. L'objectif c'est de comprendre les relations entre les personnages et de trouver qui a commis l'irréparable", éclaire Michaël Galmische, co-fondateur du Comptoir du crime.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tout se déroule un peu comme dans un film et met en avant les trésors du musée alsacien de Strasbourg. En l'occurrence, des masques en bois. "On a l'habitude de demander aux musées avec lesquels on travaille de nous mettre en avant des objets de leur collection. En l'occurrence cette fois ce sont des dégorgeoirs, qui étaient là pour ne pas apporter le mauvais œil sur les récoltes à l'époque" poursuit Galmische.

Un casting 100% alsacien... et la voix de Morgan Freeman

Spécialisé dans les enquêtes et les spectacles immersifs, c'est la première fois que Le Comptoir du Crime se met à la vidéo. L'histoire retiendra que c'est après avoir visionné le film Usual Suspects de Bryan Singer que l'idée a émergé dans la tête des deux fondateurs de la société.

Un flashback que vous retrouverez dans l'enquête © Radio France - Le Comptoir du Crime

Il leur a ensuite fallu dix mois pour mettre en boîte l'enquête. "On a dû apprendre à écrire un scénario, travailler avec les acteurs dans une autre mise en scène. Mais on a été accompagné de bout en bout par une équipe de pro", se souvient-il.

Du scénario aux acteurs en passant par la réalisation, le casting est 100% alsacien, à l'exception de la voix-off qui vous accompagne tout au long de cette enquête. Elle vous sera peut-être familière car c'est celle de Morgan Freeman dans la version française de ses films. Le doubleur mythique de l'acteur américain, Benoit Allemane, n'aurait pas hésité une seule seconde avant de participer au projet.

Un autre suspect dans le décor du musée alsacien © Radio France - Le Comptoir du Crime

L'enquête dure une heure et coûte 14€90. Elle est disponible à depuis le lundi 15 novembre sur le site du Comptoir du crime et ouverte aux plus de douze ans.