Le masque peut être "un message de couleur, comme un sourire" selon une créatrice francilienne

Ils sont étalés sur une table basse, à côté des robes. Dans la boutique d'Anne Elisabeth, rue de Turbigo, à Paris, difficile de manquer cette cinquantaine de masques très colorés, aux motifs floraux ou rayés. Tous sont différents. Les clientes ont l'embarras du choix et mettent parfois beaucoup de temps à le choisir.

"Il faut qu'il soit en accord avec la tenue, certaines demandent à leur compagnon s'il préfère l'un ou l'autre", relate Anne Elisabeth, "et puis, il doit illustrer _un aspect de votre personnalité_, plutôt romantique, discret." Cette créatrice francilienne porte ainsi un masque rose pâle, pour qu'il tranche avec son manteau orange beaucoup plus coloré.

Un accessoire de coquetterie

Anne Elisabeth a commencé à concevoir des masques dès le début de la pandémie, en mars 2020. La boutique fermée, et des kilomètres de tissu à disposition, elle décide, dans son atelier du Pecq (Yvelines), d'en concevoir, avant qu'ils soient fabriqués dans son usine, à Casablanca, et de les vendre sur son site Internet.

"Cela nous a permis de résister, de sauver notre boîte en gardant ainsi le contact avec nos clientes", explique la créatrice. "C'était un produit d'appel pour aller sur notre boutique en ligne et acheter des vêtements."

À chaque annonce gouvernementale remettant en place le port du masque obligatoire, à l'extérieur notamment, Anne Elisabeth a ainsi constaté un surplus de vente les jours suivants.

Les masques d'Anne Elisabeth sont vendus 11 euros en boutique, un achat "rentable, car ils restent efficaces, même après 50 lavages", assure la créatrice, certificat à l'appui. © Radio France - Thomas Giraudeau

La créatrice a confectionné une cinquantaine de masques différents, lavables, et labellisés Afnor et de catégorie 1. Ses masques en coton imprimé filtrent au moins 90% des microparticules, autant que les masques chirurgicaux.

Anne Elisabeth dit en avoir vendu plusieurs milliers, dont un certain nombre auprès de ses clientes à l'étranger, aux États-Unis et même en Australie.

Le masque est devenu un accessoire obligatoire mais aussi de coquetterie. Puisqu'il faut en porter, et qu'il est hélas entré dans notre vie, autant le faire avec panache !

Un masque, beau ou original, est "comme un sourire, on a envie de savoir qui se cache derrière, qui est la personne qui le porte", estime la créatrice francilienne. "Imaginez quand il ne fait pas beau. Le bitume, le ciel gris plombant et les vestiaires noirs. _Un masque peut être un rayon de soleil !_"

"Le chirurgical, je ne peux plus le voir en peinture"

Devant l'entrée du musée Pompidou, Stéphanie arbore ainsi un masque vert kaki, assorti à son manteau. "Je travaille à l'hôpital, donc le masque chirurgical, bleu pâle que vous portez, je ne peux plus le voir en peinture !", explique-t-elle. "Alors quand je sors, que je fais des visites de musées, _j'en mets d'autres, plus originaux, colorés_. Quitte à être obligés d'en porter, autant qu'ils soient sympas."

Stéphanie porte un masque vert kaki, raccord avec son manteau. "Quitte à être obligés d'en porter un, autant qu'il soit sympa." © Radio France - Thomas Giraudeau

Ils permettent de "créer un lien, on nous demande où on l'a trouvé, pourquoi on le met", assurent Charline et Mathilde, masques fleuris bleus et noirs. Les deux jeunes femmes en ont cinq ou six différents chez elles, certains "avec des paillettes". "Pendant les fêtes, je voyais un certain nombre de personnes avec des masques de Noël", raconte Mathilde.

Je porte un masque d'une marque connue de skateboard. Ça donne une image de sportif et c'est plus cohérent avec mon mode de vie urbain.

Cyril, lui, a voulu "adapter cette règlementation obligatoire à [son] identité", et essaie d'en mettre un en accord avec sa tenue. Mais ce quadragénaire parisien ne considère pas le masque comme un accessoire de mode. Cela signifierait qu'il est "entré dans les mœurs, et surtout qu'on doit le porter pendant des années", estime-t-il.

De même pour la créatrice Anne Elisabeth qui avoue préférer confectionner foulards, écharpes et robes plutôt que des masques.