Le masque redevient obligatoire dans les concerts, "une déception" pour le festival Bebop au Mans

La 35ème édition du festival Bebop commence ce mardi 2 novembre ! Au programme : Catherine Ringer, Suzane, Hervé, Gaëtan Roussel ou encore Olivia Ruiz. Un moment particulièrement attendu par les organisateurs... Car la précédente édition avait été annulée à cause de la pandémie. Mais l'enthousiasme est un peu terni par le retour du port du masque. Un arrêté "surprise" de la préfecture de la Sarthe, tombé trois jours avant le début de Bebop.

De nombreuses règles sanitaires déjà en place

"Je comprends tout à fait cette décision", précise d'emblée le président de l'association Bebop, Bruno Leroy. "Pour autant, je suis un peu déçu. Je ne pensais pas que ça arriverait". Car le fondateur du festival sarthois avait déjà mis en place de nombreuses mesures sanitaires : désinfection des mains, sens de circulation dans les salles, mise en place d'une équipe pour contrôler le pass sanitaire...

Bruno Leroy, responsable du festival Bebop. © Radio France - Ruddy Guilmin

2 300 spectateurs au Centre des expositions, contre 3 000 habituellement

Des mesures qui avaient même impacté la programmation. "J'ai mis un peu moins d'électro que d'habitude, car c'est dur de respecter les distanciations sociales quand on danse", explique Bruno Leroy. "On a aussi décidé de limiter nos jauges : on remplit nos salles à 75% pour que les spectateurs aient plus d'espace." Le Centre des expositions du Mans accueillera donc seulement 2 300 spectateurs, au lieu des 3 000 habituels.

Suzane jouera à Bebop le 6 novembre, au Centre des expositions du Mans. © Maxppp - Stéphanie Para

Ce n'est donc pas tant le port du masque en soi qui déçoit le programmateur, mais plutôt l'application de la mesure malgré les efforts réalisés. "Peu de départements ont pris cette décision", regrette-t-il. "Après, mieux vaut le port du masque que pas de festival du tout !"