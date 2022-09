Le matador Jesús Enrique Colombo triomphe lors de la dernière corrida de la Feria de l'Atlantique à Bayonne.

Un feu d'artifices. La Feria de l'Atlantique s'est achevée en beauté ce dimanche 4 septembre 2022 dans les arènes de Bayonne remplies au trois-quart. Sur le sable de Lachepaillet pas moins de sept oreilles ont été coupées à du bétail sérieux, lourd, mais aussi mobile et brave de la ganaderia de Garcigrande. C'était la troisième et dernière corrida du cycle bayonnais.

Reportage France Bleu Pays Basque Copier

Si l'Espagnol Paco Ureña s'en tire avec un seul trophée (second taureau), c'est à cause de ses problèmes lors de la mise à mort de ses deux adversaires. Des exemplaires tout aussi admirables que ceux des autres matadors du jour. Mais parfois, il manque ce petit quelque chose qui fait la différence. En revanche, son compatriote Miguel Ángel Perera a fait étalage de sa tauromachie classique et efficace. Deux oreilles, une pour chacun de ses taureaux, récompensent sa prestation.

Colombo ou l'art de poser les banderilles © Radio France - Paul Nicolaï

Colombo maitrise l'enquête du jour

Tenue rouge et or, le vénézuélien Jesús Enrique Colombo a emporté le public avec sa tauromachie flamboyante et souvent atypique. À genoux avec la cape lors de l'entrée en piste du taureau, épique et communicatif aux banderilles, volontaire et créatif à la muleta, le torero de 25 ans, a su se mettre le public dans la proche, mais aussi la présidence. Deux oreilles un peu généreuses a son premier combattant, puis deux autres pour l'ultime cornu, à qui il a offert un tour de piste amplement mérité. La Feria de l'Atlantique ne pourrait rêver meilleure fin.

Perera à la cape © Radio France - Paul Nicolaï

Alain Lartigue organisateur de la manifestation : "C'est globalement une bonne Feria" Copier

Colombo avec la cape © Radio France - Paul Nicolaï