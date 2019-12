DIRECT - Le Maxi Edmond de Rothschild remporte la Brest Atlantiques

Brest, France

Leur victoire n'était plus un suspense : Franck Cammas et Charles Caudrelier vont remporter la Brest Atlantiques en franchissant la ligne d'arrivée, entre la pointe Saint-Mathieu et celle du Tourlinguet, vers 10h20 ce mercredi matin.

En à peine plus de 28 jours, ils ont bouclé leur demi-tour du monde en double à bord de leur Ultim Maxi Edmond de Rothschild, en creusant l'écart avec Macif et Actual Leader au fil des jours. Ils ont pris la tête de la course dès le troisième jour, en devançant Macif. Le Maxi Edmond de Rothschild n'a ensuite plus lâché la première position, sauf durant leur escale technique au Brésil pour réparer la dérive endommagée lors d'un choc avec un objet flottant non-identifié.

Le Gitana Team a finalement parcouru plus de 17.000 milles, contre 14.000 milles prévus en route directe, à 25 nœuds de moyenne. De lundi à mardi midi, le bateau s'est positionné à l'avant d'une dépression au niveau des Açores, ce qui lui a permis d'accélérer à plus de 30 nœuds.

Franck Cammas et Charles Caudrelier comptent à l'arrivée au moins quarante-huit d'heures d'avance sur leurs deux concurrents, Sodebo ayant dû abandonne