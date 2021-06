Le meeting aérien de Francazal encore reporté à cause des contraintes sanitaires

C'est avec beaucoup de regrets que l'association "Des étoiles et des ailes" annonce sur les réseaux sociaux reporter une nouvelle fois le meeting aérien de Francazal qui devait se tenir en septembre prochain. "Aujourd’hui, organiser ce meeting fin septembre avec les contraintes de jauge sanitaire demandées, engendrerait un risque bien trop grand pour notre association et pour la tenue de nos futures manifestations", écrit-t-elle. 10.000 personnes pouvaient être accueillies par jour, trop peu pour les finances de l'association. Cette fête de l'aéronautique, qui a lieu tous les deux ans, attire 35.000 personnes sur deux jours.

"Le meeting, quoi qu’il arrive se fera en 2022. Ce n’est qu’un « touch and go » pour l’organisation qui redécolle pour mieux faire atterrir cette belle fête qu’est le meeting aérien Des Etoiles et des Ailes", écrit l'association sur Facebook.