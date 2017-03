Le meilleur crêpier de Bretagne (donc du monde !) est... une crêpière

La Bretagne, pays de la galette et de la crêpe, a élu comme chaque année son meilleur crêpier. Cette année, c'est une finistérienne, Catherine Beuzit de Plougasnou qui a décroché le titre à Aucaleuc près de Dinan.

Des caméras pour retransmettre le concours en direct, des candidats sous pression en cuisine, un jury exigeant capable de reconnaitre une mauvaise crêpe au premier coup d’œil. On se croirait à Top chef ! Le concours du meilleur crêpier de Bretagne, c'est du sérieux.

Une crêpe de parisien, l'insulte suprême

"Elle est triste, ça manque de cuisson, c'est une crêpe de parisien !", lâche Christophe Le Fur, chef à Mûr-de-Bretagne, en découvrant la préparation d'un des 23 candidats en lice. Une crêpe de parisien, l'insulte suprême ici en Bretagne! Dans la cuisine, devant les biligs, les candidats ne chôment pas. "C'est très stressant. Et je ne m'attendais pas à toutes ces caméras, ces journalistes, c'est un peu déstabilisant", glisse Nathalie Ganne, crêpière à Jugon-les-Lacs dans les Côtes d'Armor. "Il faut avoir l’œil partout et ne pas rater les cuissons, le temps est chronométré", précise Jean-Luc Durand, crêpier à Dinan.

Les candidats sont des crêpiers professionnels © Radio France - Johan Moison

Un titre qui dope la fréquentation

Une heure pour préparer une crêpe de blé noir et une crêpe de froment nature puis deux crêpes de blé noir et deux crêpes de froment avec des ingrédients imposés... Décrocher le titre honorifique de meilleur crêpier de Bretagne ça se mérite, ensuite c'est l'assurance de voir plus du monde dans sa crêperie. "Le titre a dopé notre fréquentation et on a eu des retours de l'office de tourisme", note le vainqueur de l'an dernier Alban Colin crêpier à Audierne dans le Finistère.