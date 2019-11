Le meilleur des archives municipales de Limoges est en ligne sur internet

Limoges, France

Les passionnés d'histoire et de généalogie ne peuvent que saluer la démarche à Limoges. Une très grande partie des archives municipales de la ville a été numérisée. Elles son maintenant disponibles sur internet. Cela représente plus de 8 km de documents d'archive. Du 13e siècle à nos jours. Des milliers et des milliers de documents. Cartulaire des châteaux, délibérations, photos, actes de naissances, affiches et cartes postales anciennes. C'est une véritable mine d'information locale.

"Faire un voyage dans le temps"

De quoi se plonger, depuis chez soi, dans la longue histoire de Limoges prévient Elisabeth Saby, la directrice des archives municipales de la ville :"Ce qui est intéressant, c'est de voir l'animation des rues et des places, par exemple à la fin du 19e siècle, grâce aux cartes postales et aux photographies. Il y a des lieux qui ont été totalement transformés ou qui ont disparu comme l'ancienne porte Tourny ou ce que l’on appelait le Champ de Foire qui est aujourd’hui la place Winston Churchill. L'activité également de la rue de la Boucherie ou de la place des Bancs qui permettent véritablement de faire un voyage dans le temps."

Petite exposition juste à côté de l’accueil des archives municipales de Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

De quoi ravir les passionnés d'histoire locale, comme Hugues Blondeau. Ce limougeaud, a déjà passé des heures sur le site qui donne accès à ces archives numérisées :"Pour un amateur, un chercheur comme moi, c'est fantastique. On peut aller de 1212 jusqu'à nos jours. On a des plans de ville. On peut savoir les aménagements année par année. On peut faire des recherches sur sa propre famille puisqu'on a accès aux actes de naissances. Au niveau des images, le fond est extrêmement riche puisqu'il y a plus de 12 mille documents iconographiques qui ont été numérisés."

Un panel assez large des archives locales

Et même pour un spécialiste comme lui, il y a de quoi faire des découvertes :"Il y a plein de photos que je ne connaissais pas. Par exemple en 1934, on tombe sur des photos des grèves ouvrières à Limoges. Les événements organisés par la mairie. Les ostensions. Ça complète ce qui a déjà été fait à la BFM de Limoges et aux archives départementales. Ça donne un panel assez large des archives locales." C'est aussi une bonne "porte d'entrée" pour ensuite aller consulter ces archives sur place, là où elles sont stockées au 1 de la place des Jacobins à Limoges.