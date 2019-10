Le meilleur du cinéma francophone débarque à Brides-les-Bains

La station thermale de Brides-les-Bains en Savoie, durement touchée par un arrêt de ses activités thermales cette année à cause d'une bactérie dans l'eau, accueille pour la 6e édition le meilleur du festival du film francophone d'Angoulême. Une vingtaine de projections sont au programme.

C'est toujours le producteur et acteur Dominique Besnehard qui concocte ce festival (ici à Angoulême l'été dernier)

Brides-les-Bains, France

Cinéma à Brides-les-Bains en Savoie ! La 6e édition du festival du film francophone d'Angoulême via Brides débarque en Savoie du jeudi 3 au dimanche 6 octobre 2019. Comme chaque année, c'est un condensé du festival d'Angoulême du mois d'août dernier qui est annoncé à Brides-les-Bains, au cinéma le Doron. L’actrice Émilie Dequenne est la marraine de cette sixième édition.

Une vingtaine de films et des avant-premières

Une vingtaine de projections de films (et parfois des rencontres avec les équipes des fils) sont annoncées en quatre jours, comme par exemple “La fameuse invasion des ours” et "Les Eblouis" en avant-première ou les film primés "Tu mérites un amour", "Papicha", “Les hirondelles de Kaboul” (5 euros par séance). La projection du film "Pas son genre" en présence d'Emilie Dequenne sera gratuite ce vendredi à 10 heures.

Comme à chaque fois, le programme du festival est concocté par le producteur et acteur Dominique Besnehard, fidèle de Brides-les-Bains. "On a commencé et il n'y avait pas salle comble à chaque fois", confie le producteur à France Bleu Pays de Savoie. "Depuis quelques années, c'est vraiment une rencontre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une effervescence".

Un festival sans curistes cette année

Cette année, la station de Brides-Les-Bains a été durement touchée par l'arrêt de la plupart de ses activités thermales à cause d'une bactérie retrouvée dans l'eau des Thermes. Dominique Besnehard espère "qu'on puisse avoir des spectateurs comme les autres années".

Dominique Besnehard confirme aussi qu'il y aura une suite à Meurtres à Brides-les-Bains avec Line Renaud et qu'elle sera tournée au printemps prochain.