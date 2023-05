Le meilleur portraitiste de France 2023 est Gardois !

C'est une reconnaissance de ses pairs et un label de qualité : David Bascunana a été élu meilleur portraitiste de France en 2023. Ce photographe de Beaucaire conservera ce titre pour les quatre ans à venir.

ⓘ Publicité

Pour obtenir le titre, il faut présenter un dossier de douze photos avec des thèmes imposés (femme enceinte, personne seule etc.) il y avait presque 500 inscrits dans toute la France.

En 2023, de plus en plus de gens viennent se faire tirer le portrait : "Quand on fait une photo de groupe en famille, on se rend compte qu'on n'a pas la bonne lumière, qu'il y en a un qui a les yeux fermés, d'autres qui bougent… photographe, c'est un métier."

Bien plus que le smartphone, l'intelligence artificielle inquiète David Bascunana : "Avec les progrès actuels, très rapidement, on arrive à sortir une photo d'un cocktail dans un bar, c'est à se casser le nez dessus, et c'est pareil pour sortir une photo de burger, par exemple."

Pour prendre rendez-vous pour une séance photo chez David Bascunana, rendez-vous sur www.studio-b.com .

loading