Le Méliès, à Saint-Etienne, désigné meilleur exploitant de salle de ciné de France

Les habitués du cinéma Le Méliès sont unanimes : ce prix du meilleur exploitant de salle de France est amplement mérité. "C'est génial !", "C'est formidable !", "En tant que Stéphanoise je suis très fière, nous dit Claire qui vient régulièrement, parce qu'il y a des films de qualité, une équipe sympathique, à un prix raisonnable".

Geneviève, ancienne exploitante de cinéma elle-même, va même plus loin : "L'avenir du cinéma passe par des salles comme ça, parce qu'ils ne proposent pas que des films, mais aussi des événements. Sans ça les gens resteront sur des plateformes en ligne pour regarder des films". Gisèle est d'ailleurs venue avec ses deux petites-filles pour participer à un atelier cuisine : "On va faire des gâteaux avant la projection du film, c'est super toutes ces petites choses en plus".

"C'est la reconnaissance du travail de toute une équipe", dit le directeur

Pour proposer cette programmation pointue et ces animations, ce sont 12 personnes qui travaillent en coulisse, sans compter la trentaine de salariés au café et au restaurant attenants. Paul-Marie Claret, le directeur du Méliès, n'oublie pas de remercier les spectateurs : "Ils ont la curiosité de nous accompagner sur des choix pas forcément évident, ce qui nous permet d'être régulièrement en tête des salles françaises en terme de fréquentation sur des films très pointus".

L'an dernier, le cinéma stéphanois a comptabilisé 150 000 entrées, mais il espère renouer avec les chiffres d'avant Covid plus près de 200 000 entrées. "C'est une relation avec le public, souligne Paul-Marie Claret, la manière dont on présente la gazette, le fait de ne pas numériser nos cartes d'abonnements mais de devoir s'adresser à un vrai caissier, qui est d'ailleurs aussi projectionniste, ça joue".