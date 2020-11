Le film Résistance rend hommage au mime Marceau, ce héros méconnu de la Résistance

Le film Résistance, diffusé ce mercredi soir sur Canal plus, rend hommage au rôle que Marcel Marceau a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Entré dans la Résistance, le plus célèbre des mimes français a utilisé ses talents d'acteur pour sauver des centaines d'enfants juifs.

Remarqué lors de la dernière édition du Festival du film américain de Deauville, Résistance n'a pu sortir en salles en raison de la crise sanitaire. Le film réalisé par Johnatan Jakubowicz (le réalisateur de Hands of Stone) sera diffusé pour la première fois ce mercredi 25 novembre à 21H00 sur Canal Plus. Il revient sur le rôle qu'a joué Marcel Marceau pendant la Résistance, sauvant des centaines d'enfants juifs. Une période de sa vie que plus grand mime français a peu évoquée.

Marcel Marceau, réfugié en en Dordogne

Marcel Mangel, c'est son vrai nom, a 15 ans quand il doit quitter précipitamment l'Alsace avec sa famille d'origine juive polonaise pour se réfugier en Dordogne. Il fait partie des 80.000 Alsaciens poussés à l'exil par l'avancée des troupes allemandes et accueillis en Périgord. Doué pour la peinture le jeune Marcel intègre l'école des arts décoratifs de Limoges. Et c'est en 1942 , alors qu'il n'a que 19 ans, qu'il rejoint son frère Simon et son cousin Georges dans la Résistance et prend le nom de Marcel Marceau.

Le talent au service des enfants

Dans Résistance, Johnatan Jakubowicz revient notamment sur la façon dont Marcel Marceau réussit à faire fuir des centaines d'enfants de l'Occupation en leur faisant croire qu'ils partent en vacances. Eux portent des uniformes scouts, lui, incarné à l'écran par Jesse Eisenberg (The Social Network), est déguisé en chef de patrouille.

Pour ne pas se faire repérer, il leur enseigne la technique dite "du silence", et les rassure quand ils ont peur avec le mime et l'humour. Marcel Marceau parviendra de cette façon à les amener jusqu'à la frontière suisse où des passeurs prennent le relais.

Résistance de Johnatan Jakubowicz, à voir ce mercredi 25 novembre à 21h00 sur Canal Plus.